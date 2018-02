Deutsche Bank: Talsohle erreicht?

Es gibt wenige Unternehmen, die in Deutschland so gerne schlecht geredet werden, wie die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Zugegeben: In den letzten Jahren hat die Bank auch immer wieder alles versucht den Kritikern genügend Argumente zu liefern. Doch zukünftig könnte es tatsächlich besser laufen.

Der Kurssturz am vergangenen Freitag im Zusammenhang mit der Zahlenvorlage setzte den negativen Schlagzeilen der letzten Zeit noch einmal die Krone auf. Aber die Hiobsbotschaften en Masse sind Geschichte. Juristische Auseinandersetzungen gibt es deutlich weniger und eine weitere Steuerreform, wie die in den USA, ist nicht in Sicht. So langsam dürfte es also gut sein, oder?

