Frankfurt am Main - Die Talfahrt der umstrittenen Kryptowährung Bitcoin hat sich am Montag fortgesetzt. In Nachmittagshandel fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitaldevise auf der grossen Handelsplattform Bitstamp bis auf 7289 US-Dollar. Das waren etwa zehn Prozent weniger als am Sonntag. Andere virtuelle Währungen, von denen es mittlerweile rund 1500 gibt, gerieten teilweise noch stärker unter Druck.

Erst Mitte Dezember hatte der Bitcoin nach einem rasanten Kursanstieg seit Anfang 2017 einen Rekordstand von fast 20 000 Dollar erreicht. Doch seither geht es mehr oder weniger stetig bergab. Gründe für den Einbruch gibt es viele, allen ...

