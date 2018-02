Das Dresdner Photovoltaik-Unternehmen will seinen Batteriespeicher "My Reserve Matrix" künftig europaweit anbieten. Den Start machte Solarwatt jetzt in Spanien und Italien - Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande sollen bald folgen.Solarwatt hat mit dem flächendeckenden Vertrieb seines Batteriespeichers "My Reserve Matrix" in Europa begonnen. Die ersten beiden Länder sind Spanien und Italien; bis zum Frühjahr sollen Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande folgen, heißt es in der entsprechenden Mitteilung vom Montag. "Nach Jahren der Regression entwickelt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...