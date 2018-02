IRW-PRESS: Global Cannabis Applications: Global Cannabis beauftragt führenden Kryptowährungs- und ICO-Vertreter aus der EU für ICO von GCAC Citizen Green

Global Cannabis beauftragt führenden Kryptowährungs- und ICO-Vertreter aus der EU für ICO von GCAC Citizen Green

Vancouver (British Columbia, Kanada), 5. Februar 2018. Global Cannabis Applications Corp. (CSE: APP, FSE: 2FA, OTCQB: FUAPF) (GCAC oder das Unternehmen), ein führender Entwickler innovativer Datentechnologien für die Cannabisbranche, freut sich bekannt zu geben, dass es Crypto Tax & Legal mit Sitz in Vilnius (Litauen) beauftragt hat. Crypto Tax & Legal wird GCAC und dessen 100-Prozent-Tochtergesellschaft GCAC Europe bei der behördlichen Konformität in Zusammenhang mit dem Initial Coin Offering (ICO) und dem geistigen Eigentum vertreten, einschließlich Patentanträge in der Europäischen Union.

Crypto Tax & Legal wurde von Antanas Guoga, der auch als Tony G bekannt ist, Modestas Kaseliauskas und der Partnerin im Unternehmen, Anastasija Plotnikova, gegründet. Guoga ist als globaler Unternehmer, technologischer Visionär und Investor in Start-ups bekannt. Er sitzt für Litauen im Europäischen Parlament sowie im ICO Advisory Board von GCAC. Kaseliauskas fungierte zwischen 2005 und 2014 als Director General der litauischen Steuerbehörde und ist für die Steuerkonformität der Betriebe von GCAC in Europa verantwortlich. Seine umfassende juristische und steuerrechtliche Erfahrung in der EU sind wichtige Aktiva, um erstklassige Steuer- und Wirtschaftsprüfungs-Dienstleistungen zu gewährleisten. Sowohl Guoga als auch Kaseliauskas gehören dem ICO Advisory Board von Bankera an. Bankera ist eines der größten globalen ICOs, das bis dato etwa 100 Millionen US-Dollar aufgebracht hat. Plotnikova hatte zuvor für Europol, Eurojust und Anwaltskanzleien in der EU gearbeitet, ehe sie in die Blockchain-Branche wechselte, einschließlich Beratungsdienstleistungen bei der Europäischen Union hinsichtlich der Einführung von Kryptowährungen und Blockchain-Regulierungen. Sie ist auch für strategische Partnerschaften verantwortlich, um das Wachstum der ICO-Marke ETHLend zu unterstützen, die in weniger als 72 Stunden über 23 Millionen Euro aufgebracht hat und ihren Wert innerhalb von vier Wochen vervierundvierzigfacht hat. Das Team beinhaltet auch die Rechtsberaterin Monika Kriunaite, eine führende litauische Rechtsanwältin für finanzielle Konformität und die Erteilung von Patentlizenzen für geistiges Eigentum. COO und Communications Consultant Dovydas Bernotas ist als Manager für Kundenzufriedenheit und Community ein Mitglied des CTL-Teams. Bernotas arbeitete am ICO von Lympo und brachte vor dem ICO über fünf Millionen US-Dollar auf.

Das Team von Crypto Tax & Legal wird an der Einführung der weltbesten Praktiken des Initial Coin Offering von GCAC Citizen Green arbeiten.

Ich freue mich, Crypto Tax & Legal mit der Vertretung der Interessen von GCAC in Europa und darüber hinaus zu beauftragen, sagte Brad Moore, CEO von GCAC. Auf dem aufstrebenden Blockchain- und Kryptowährungsmarkt muss GCAC über die besten und hellsten Köpfe verfügen, um den Erfolg des ICO von Citizen Green sicherzustellen. Nun, da sich GCAC in der globalen Blockchain-Community etablieren konnte, gehen wir mittels Partnerschaften mit erstklassigen Investoren, Börsenmaklern und Unternehmen Beziehungen auf globalen Kryptomärkten ein.

Über Crypto Tax & Legal Die Blockchain-Technologie und kryptobasierte Aktivitäten haben sich schneller entwickelt als nationale Rechtssysteme, doch der legislative und regulatorische Druck wird in allen Teilen der Welt stärker. Obwohl noch keine gesetzliche Regulierung beschlossen wurde, ist es dem Team von Crypto Tax & Legal dank seiner Erfahrung möglich, die nächsten Schritte vorwegzunehmen.

Das Team von Crypto Tax & Legal verfügt über ein umfassendes Know-how und eine enorme Leidenschaft für Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie sowie über die nötige Erfahrung, um kryptobasierten Kunden erstklassige Lösungen anzubieten. Das Team vereint aktive Menschen aus unterschiedlichen erfolgreichen und bekannten Projekten der Kryptowelt.

Crypto Tax & Legal hilft Menschen und Unternehmen bei Herausforderungen in der Kryptowelt. Das Know-how behördlicher Einrichtungen über die Kryptobranche ist spärlich und Entscheidungen können schwach sein. CTL unterstützt die Kryptobranche bei der Umsetzung und Regulierung der besten rechtlichen Geschäftspraktiken, indem es mit Partnern und Forschungseinrichtungen in allen Teilen der Welt zusammenarbeitet.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://cryptotaxlegal.com

Über Global Cannabis Applications Corp. Global Cannabis Applications Corp. ist ein international führendes Unternehmen, das auf die Planung, Entwicklung, Vermarktung und den Erwerb innovativer Datentechnologien für die Cannabisbranche spezialisiert ist. Die Plattform Citizen Green ist die weltweit erste End-to-End-Lösung für Daten zu medizinischem Cannabis - zwischen Patienten und Regulierungsbehörde. Es werden sechs Kerntechnologien verwendet: mobile Anwendungen, künstliche Intelligenz, RegTech, smarte Datenbanken und Blockchain, die Transparenz, Verantwortlichkeit und eine betrugssichere Umgebung sicherstellen, sowie digitale Belohnungs-Token, um Kandidaten für klinische Studien zu qualifizieren. Diese Technologien erleichtern die Verbreitung digitaler Konversationen von Gleichgesinnten in der medizinischen Cannabisbranche. Unter der Leitung von Experten der digitalen Branche und der Cannabisbranche setzt GCAC vor allem auf eine globale Expansion über Mundpropaganda (virales Marketing), indem im Cannabismarkt ein optimales digitales Nutzererlebnis geboten wird.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie online auf www.cannappscorp.com oder im Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) bzw. auf der Webseite der Canadian Securities Exchange (www.thecse.com).

Um einen Termin für ein Interview zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktadressen:

Bradley Moore Chief Executive Officer Tel: 514-561-9091 E-Mail: bmoore@cannappscorp.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Medienkontakt Kanada & Europa Tel: 1.855.269.9554 E-Mail: info@cannappscorp.com www.cannappscorp.com Medienkontakt USA Hayden IR Tel: 1.917.658.7878 E-Mail: hart@haydenir.com Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze beinhalten, die sich auf die Geschäftstätigkeit von GCAC beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung von GCAC. Obwohl die Unternehmensführung der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, darf den zukunftsgerichteten Informationen nicht vorbehaltslos vertraut werden, da GCAC nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt GCAC jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse sowie aus sonstigen Gründen aus.

Die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange hat diese Informationen nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit und Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42327 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42327&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37956 B1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA37956B1013

AXC0193 2018-02-05/16:43