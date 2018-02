Janet Yellen hat die Fed verlassen. Ihr hochgestellter Kragen bleibt den Menschen im Gedächtnis. Ein ungewöhnlicher Abschied in Tweets.

Nach dem Ende ihrer vierjährigen Amtszeit hat Janet Yellen am Freitag die Spitze der US-Notenbank Fed verlassen. Zum Abschied ließen sich Kollegen und Mitarbeiter etwas Besonderes einfallen: In Anspielung auf Yellens Kleidungsstil posierten sie für Abschiedsfotos mit hochgestelltem Blusen-, Hemd- oder Blazer-Kragen und verbreiteten die Fotos unter dem Hashtag PopYourCollar auf Twitter. Der Kragen ist das modische Markenzeichen der 71-Jährigen. Nicht nur viele Weggefährten Yellens, sondern auch andere User veröffentlichten daraufhin in dem Kurznachrichtendienst Fotos mit hochgestelltem Revers.

