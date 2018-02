BONN (dpa-AFX) - Bei den bevorstehenden Karnevalsumzügen werden einer Schätzung der Süßwarenhersteller zufolge mehr als 500 Tonnen Süßigkeiten unter das Volk gebracht. Allein beim Rosenmontagszug in Köln seien es in diesem Jahr rund 300 Tonnen, die den Jecken am Wegesrand zugeworfen werden, erklärte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Montag in Bonn. In Düsseldorf und Mainz seien es je etwa 60 Tonnen. Zu den besonders beliebten Wurfartikeln zählten Bonbons, Schokolade, Pralinen, Fruchtgummi, Mäusespeck, Popcorn und Kartoffelchips./idt/DP/he

