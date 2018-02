Neckarsulm (ots) - Lidl Deutschland treibt das Thema Nachhaltigkeit weiter voran. Ab sofort ist das Unternehmen Teil des Nachhaltigkeitsnetzwerkes der Deutschen Wirtschaft "econsense" und der Initiative "Save Food". Ziel ist es, sich aktiv an einem unternehmensübergreifenden Austausch zu beteiligen und langfristig Veränderungen mitzugestalten. "Nachhaltiges Handeln ist fest in allen unseren Unternehmensbereichen verankert. Mit den Beitritten wollen wir unsere Erfahrung mit anderen Mitgliedern teilen, Synergien schaffen, Partnerschaften aufbauen und zukunftsweisende Projekte fördern", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.



Aktiv nachhaltige Weiterentwicklung leben



Das Engagement bei "econsense" und "Save Food" sind weitere Bausteine zur Vernetzung von Lidl im Bereich Nachhaltigkeit. Im Rahmen der Mitgliedschaft als erster Händler bei "econsense" setzt Lidl auf Erfahrungsaustausch. "Die Verankerung von Nachhaltigkeitsprinzipien in die Unternehmensstrategie und die gelebte Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft waren ausschlaggebende Punkte für die Aufnahme von Lidl Deutschland", erläutert Dr. Wolfgang Große Entrup, Vorsitzender des Vorstands von "econsense". Lidl engagiert sich in den fünf Handlungsfeldern Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft, Geschäftspartner und als Lebensmitteleinzelhändler mit einem besonderen Fokus auf das Sortiment.



Durch die Mitgliedschaft bei "Save Food", eine Initiative der Welternährungsorganisation (FAO), des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) sowie der Messe Düsseldorf und der Verpackungsmesse interpack, sensibilisiert Lidl weiterhin für das Thema Lebensmittelverschwendung. Lidl setzt sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Erzeuger bis zum Verbraucher für den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln ein. Ein Beispiel ist die seit rund zehn Jahren andauernde Zusammenarbeit mit den Tafeln, denen kostenlos noch verzehrfähige Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf www.lidl.de.



