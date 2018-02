New York - An der Wall Street hat der US-Leitindex seine Talfahrt zum Start der neuen Woche spürbar gedrosselt. Die Nasdaq-Börsen fanden am Montag nach einem schwachen Auftakt sogar ins Plus. Auftrieb kam vor allem nach deutlich besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten.

Der Dow Jones Industrial, der zunächst zeitweise unter 25'300 Punkte auf den tiefsten Stand seit etwa vier Wochen gesackt war, sank zuletzt nur noch um 0,34 Prozent auf 25'434,50 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 verlor noch 0,19 Prozent auf 2756,96 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 drehte zugleich ins Plus und legte um 0,32 Prozent auf 6781,98 Punkte zu.

Die Verbesserung des ISM-Stimmungsbarometers für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe in den USA wurde von Experten positiv beurteilt. "Das Niveau ist sehr hoch, wie auch beim ISM-Industrieindex", hiess es etwa seitens der Helaba. Die Dynamik der US-Wirtschaft sei damit insgesamt unverändert robust.

Am Freitag hatte der wichtigste Wall-Street-Index noch nicht nur den heftigsten ...

