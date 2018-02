Krefeld - Noch nimmt die Inflation nicht richtig Fahrt auf, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Basiseffekte und ein starker Euro würden insbesondere in Europa noch für tendenziell rückläufige Werte sorgen. Die USA würden die Experten aber wegen der Steuerreform und einem schwachen Dollar als gefährdeter einstufen. Spannend werde, wie die Investoren auf diese Gefahr reagieren würden. Komme es zu einem geordneten Rückzug, dürfte sich das auf die Aktienhausse sogar positiv auswirken. Nicht ausgeschlossen seien aber Panikattacken und größere Zinsschübe, die am Kapitalmarkt insgesamt Turbulenzen auslösen könnten. (Ausgabe 4 vom 03.02.2018) (05.02.2018/alc/a/a)

