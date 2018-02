Frankfurt - Jeder fängt mal klein an! Mit dem Templeton Asian Smaller Companies Fund (ISIN LU0390135415/ WKN A0RAKQ, A (acc) EUR; ISIN LU0390135332/ WKN A0RAKP, A (acc) USD) können Anleger frühzeitig in die möglichen Blue Chips von morgen investieren, so die Experten von Franklin Templeton.

Den vollständigen Artikel lesen ...