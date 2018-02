Am Montagnachmittag fiel die Gemeinschaftswährung kurzzeitig knapp unter die Marke von 1,24 USD. Am späten Nachmittag notiert sie zwar wieder etwas höher bei 1,2420 USD, aber immer noch tiefer als am Freitagabend mit 1,2456 USD. Der Franken gab derweil nach sowohl zum Euro wie auch zum Dollar nach. Am späten Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...