Der Kurs des Euro hat zum Wochenbeginn an seine Verluste vom vergangenen Freitag angeknüpft. Am Markt wurde das Minus der europäischen Gemeinschaftswährung mit einer allgemeinen Dollar-Stärke begründet.

Am Montag fiel die Gemeinschaftswährung kurzzeitig knapp unter die Marke von 1,24 US-Dollar, am späten Nachmittag lag sie dann bei 1,2425 Dollar. Das war etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs nachmittags auf 1,2440 (Freitag: 1,2492) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8039 (0,8005) Euro.

Am Markt wurden die Euro-Verluste mit einer allgemeinen Dollar-Stärke begründet. Hierzu ...

