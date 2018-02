Die Talfahrt der Zinsen auf Lebens- und Rentenversicherungen ist abgeschwächt - und eine Verzinsung von 2,47 Prozent steht in Aussicht.

Die Zinsen auf Lebens- und Rentenversicherungen sind zum Jahreswechsel nicht mehr so stark gesunken. Im Durchschnitt stellen die deutschen Lebensversicherer auf klassische Rentenversicherungen mit langfristigen Zinsgarantien nach einer Studie der Ratingagentur Assekurata für 2018 noch eine laufende Verzinsung von 2,47 Prozent in Aussicht - nach 2,61 Prozent im vergangenen Jahr. Die Anbieter stehen wegen der niedrigen Zinsen auf Staatsanleihen und andere sichere Kapitalanlagen seit Jahren unter Druck. Sie tun sich immer schwerer, die Garantien aus der Vergangenheit zu erfüllen. 2006 etwa lag der Garantiezins noch bei 2,75 Prozent. An diese Zusagen müssen sich die Versicherer bei Altverträgen - unabhängig von der aktuellen Verzinsung - über die ganze Vertragslaufzeit halten.

Durch eine Senkung der laufenden Verzinsung lasse sich die ...

