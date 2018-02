Mainz (ots) - Dienstag, 6. Februar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Kasalla, Band



Wenn das Smartphone süchtig macht - Hilfe für Schüler, Eltern und Lehrer Pferdetraining für Rosenmontagszug - Vorbereitung auf den Einsatz Deutsche Küche mit koreanischen Ideen - Rezepte von Chefkoch Armin Roßmeier







Dienstag, 6. Februar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Fundsachenversteigerung - Schnäppchen in Berlin Expedition Deutschland: Raversbeuren - "Lebensmittel auf Rädern" Der Traum vom Auswandern - Deutscher Landhausbesitzer in Chile







Dienstag, 6. Februar 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Auswandertraum: Chile - Lotta aus Bonn lebt in Patagonien







Dienstag, 6. Februar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Patrick Lindner singt mit Nicki - Mit dem Duo in München Oscar-Lunch in Los Angeles - Das große Nominierten-Treffen







