FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag fester tendiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum frühen Abend um 0,18 Prozent auf 158,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,73 Prozent.

Nach den zuletzt deutlichen Kursverluste setzte am Montag eine kleine Gegenbewegung ein. Noch am Freitag hatte ein starker US-Arbeitsmarktbericht die Anleihen belastet. Steigende Stundenlöhne hatten die Erwartungen an weiter kletternde US-Leitzinsen beflügelt.

Der am Montag veröffentlichte überraschend starke Stimmungsanstieg im US-Dienstleistungssektor im Januar belastete den Anleihemarkt kaum. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) war um 3,9 Punkte auf 59,9 Zähler geklettert. Der Indikator hatte damit den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2008 erreicht. Volkswirte hatten mit einem geringeren Anstieg auf 56,7 Punkte gerechnet./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0231 2018-02-05/18:12