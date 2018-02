ZÜRICH (Dow Jones)--Herbe Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Montag hinnehmen müssen. Damit setzte sich die jüngste Abwärtsfahrt fort, die die Börsen rund um den Globus nach unten geschickt hat. Als Grund nannten Teilnehmer insbesondere die steigenden Renditen an den Rentenmärkten, zudem verwiesen sie auf die satten Kursgewinne der vergangenen Jahre, die Anleger nun einsackten. Am Nachmittag erholte sich der Leitindex nur vorübergehend etwas vom Tagestief, nachdem die US-Börsen die Startverluste deutlich reduziert hatten. Der SMI fiel schließlich um 1,3 Prozent auf 9.100 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen in Minus. Umgesetzt wurden 58,86 (zuvor: 44,87) Millionen Aktien.

Finanzwerte zeigten sich uneinheitlich. Zu den Werten mit den geringsten Verlusten gehörten die Versicherer Zurich Insurance und Swiss Re mit Abschlägen von 0,9 Prozent bzw. 0,1 Prozent. Das Umfeld höherer Zinsen spielt der Branche in die Hände. Allerdings profitierten die im aktuellen Jahr zum Teil bereits gut gelaufenen Bankenwerte nicht mehr von den steigenden Renditen: UBS verloren 2,5 Prozent, Credit Suisse 1,4 Prozent und Julius Bär 1,7 Prozent.

Die Roche-Aktie verlor 0,9 Prozent auf 222,05 Franken und schnitt damit etwas besser ab als der Gesamtmarkt. Die Deutsche Bank äußert sich derweil vorsichtig zu dem Wert. Sie hält das längerfristige Wachstumspotenzial von Roche für schwierig einzuschätzen. Hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Bereich Onkologie könnten von Erfolg gekrönt sein, auf der anderen Seite nehme der Wettbewerb an Schärfe zu und das Innovationstempo steige. Das Kursziel senkten die Analysten auf 240 von 264 Franken, die Einstufung "Hold" blieb unverändert.

Zuversichtlich zur Schweizer Uhrenindustrie äußert sich die UBS. Die Sorgen rund um die Branche seien übertrieben, das strukturelle Wachstum werde von chinesischen Verbrauchern aus der Mittelklasse angetrieben. Am Montag konnten die Werte davon aber nicht profitieren: Swatch gaben 1,6 Prozent ab, Richemont 1,5 Prozent.

