Warum das führende deutsche Finanztechnologieunternehmen Spekulanten anzieht, wer hinter den Attacken steckt.

Der ehemalige Sozialarbeiter Fraser Perring hatte gerade seine Tochter zur Schule gebracht. Er sitzt im Auto und will noch schnell eine Aktienorder aufgeben, als sich ein fremder Mann zu ihm ins Auto setzt und ein zweiter die Fahrertür zuhält. "Steckst du hinter dem Report über Wirecard?", fragt der Fremde mit osteuropäischem Akzent. Und zeigt Perring Fotos von seiner Frau und seiner Tochter. Damit habe er nichts zu tun, sagt Perring. Er lügt. Aus Angst.

Knapp zwei Jahre ist es her, dass eine anonyme Gruppe, die sich Zatarra Research nannte, einen Bericht über den Zahlungsabwickler Wirecard veröffentlichte. Die Behauptung: Das Unternehmen sei in Geldwäsche und illegales Glücksspiel verwickelt. Binnen Minuten rauscht der Aktienkurs um bis zu einem Viertel in den Keller. 1,3 Milliarden Euro Börsenwert sind vernichtet. Sehr zur Freude zahlreicher Hedgefonds, die bis zu 13 Prozent aller Wirecard-Aktien leerverkauft hatten.

Bei einem Leerverkauf (auch Short genannt) leihen sich Spekulanten Aktien und verkaufen diese sofort. Ihr Kalkül: Wenn der Kurs fällt, können sie die Aktien später günstig zurückkaufen und sie dem Verleiher wiedergeben. In der Differenz zwischen Verkaufskurs und niedrigerem Rückkaufspreis liegt ihr Gewinn.

Der Urheber des Zatarra-Berichts blieb unbekannt. Bis sich der ehemalige Sozialarbeiter Perring vor wenigen Tagen gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg zu erkennen gibt. Dort erzählt er die Geschichte mit den Osteuropäern, die sich im Dezember 2016 zugetragen haben soll. Im Geschäft der Shortseller ist Perring mittlerweile zu einer anerkannten Größe aufgestiegen. Mehrere Unternehmen hat er erfolgreich angegriffen. Dabei ist sein Hintergrund undurchsichtig. Auch ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft München wegen des Zatarra-Reports stört seinen Erfolg nicht. Es hält auch andere Spieler nicht davon ab, Wirecard weiter zu attackieren. Die alten und die neuen Angreifer verbindet zumindest ein gemeinsamer Bekanntenkreis.

Erst Glücksspiel, dann Bank

Wirecard ging aus der 1999 gegründeten EBS-Holding hervor, einem Unternehmen, das die Technik für bargeldloses Bezahlen bereitstellte. Die ersten Kunden kamen aus der Porno- und Glücksspielszene. Das damit verbundene Halbweltimage haftet Wirecard seither an. 1999 setzte die Vorläuferfirma 900.000 Euro um und schrieb rote Zahlen. Heute bewegt sich Wirecard in völlig anderen Dimensionen: 2017 lag der Umsatz des Finanztechnologieunternehmens nach vorläufigen Zahlen bei knapp 1,5 Milliarden Euro. Fast ein Drittel davon, 412 Millionen Euro, blieben als Gewinn ...

