VANCOUVER, BC, 5. Februar 2018 - Rye Patch Gold Corp. (Rye Patch oder das Unternehmen) (TSX.V: RPM; OTCQX: RPMGD; FWB: 5TNN - https://www.youtube.com/watch?v=AgvbCqDlKaM&t=17s) gibt bekannt, dass Capital West Partners zum Finanzberater des Sonderausschusses des Board of Directors ernannt wurde. Das Unternehmen hatte zuvor die Einrichtung eines Sonderausschusses bekannt gegeben (siehe Pressemeldung vom 17. Januar 2018). Der Sonderausschuss beinhaltet alle unabhängigen Board-Mitglieder des Unternehmens und wurde damit beauftragt, eine strategische Prüfung durchzuführen und dem Board auf Grundlage dieses Prüfungsprozesses Empfehlungen auszusprechen. Capital West Partners wird eine Prüfung aller strategischen Alternativen durchführen und dem Sonderausschuss einen Bericht mit ihren Analysen, Erkenntnissen und Empfehlungen vorlegen.

Capital West Partners wurde 1990 als unabhängige Investmentbank mit Sitz in Vancouver, BC gegründet. Capital West Partners ist auf Finanz- und Beratungsleistungen für Unternehmen und Regierungseinrichtungen spezialisiert. Capital West Partners und ihre Führungsmitglieder waren in beratender Funktion an einer Vielzahl von Übernahmen, Fusionen und Veräußerungen betreffend börsennotierte und private Unternehmen in verschiedenen Branchen beteiligt.

Über Rye Patch Gold Corp.

Rye Patch Gold Corp. ist ein Tier-1-Junior-Bergbauunternehmen aus Nevada, das sich mit der Förderung und der Erschließung hochwertiger Gold- und Silberminenprojekte entlang des etablierten Oreana-Trends im westlichen Zentral-Nevada beschäftigt. Dank seiner soliden Finanzlage konnte das Unternehmen die aktive Goldmine Florida Canyon erwerben. Das Unternehmen kontrolliert nun Bergbaubetriebe, Ressourcenprojekte und Projekte mit Explorationspotenzial entlang des gesamten Trends. Die Kombination von Betrieben und organischen Wachstumspotenzial entlang eines wichtigen Goldtrends in Nevada positioniert Rye Patch als einen aufstrebenden mittelständischen Goldproduzenten mit enormem Wertschöpfungspotenzial. Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf unserer Website unter www.ryepatchgold.com.

