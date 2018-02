Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Montag die Abwärtsbewegung fortgesetzt. Nachdem der DAX in der Vorwoche bereits alle seit Jahresultimo gesehenen Gewinne abgegeben hatte, fiel er am Montag unter die von Charttechnikern viel beachtete 200-Tagelinie, was negativ zu werten ist. Auf der anderen Seite war zu beobachten, dass in ausgesuchten Titeln Schnäppchenkäufer unterwegs waren. Die DZ Bank hat unter Verweis auf die niedrige Bewertung im DAX in einem Musterportfolio bereits die Aktienquote nach oben gefahren. Alles in allem schien es sich beim DAX um einen Rücksetzer zu handeln, nicht um eine Trendumkehr. Der Index schloss 0,8 Prozent leichter bei 12.687 Punkten.

Geely könnte bei Daimler einsteigen

An der Börse wurde darüber diskutiert, ob sich der chinesische Autokonzern Geely mit 3 bis 5 Prozent an Daimler beteiligt. Der Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche hatte sich einem Bericht im Handelsblatt zufolge mit Geely-Gründer Li Shu Fu getroffen. "Das klingt nun schon relativ konkret", sagte ein Marktteilnehmer. Die Aktie schloss dennoch 0,7 Prozent im Minus.

Positiv wurde von Anlegern gewertet, dass die Stahlarbeiter von Thyssenkrupp dem Fusionstarifvertrag zugestimmt haben. Damit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Fusion der Stahlsparte des Thyssenkrupp-Mutterkonzerns mit dem europäischen Stahlgeschäft des indischen Tata-Konzerns erreicht. Thyssenkrupp schlossen 0,5 im Plus.

Die Aktien des Börsenbetreibers Deutsche Börse stellten mit einem Plus von 2,4 Prozent den Tagesgewinner. Während die Aktienmärkte unter der stark gestiegenen Volatilität leiden, sind dies gute Nachrichten für die Eschborner, weil dadurch der Absicherungsbedarf der Anleger über Derivate steigt.

Von guten Geschäftszahlen sprachen Händler mit Blick auf Stabilus. "Umsatz- und Gewinnentwicklung stimmen, auch der freie Cashflow hat deutlich zugenommen", sagte ein Marktteilnehmer zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres. Die Aktie legte gegen den Trend um 0,7 Prozent zu. Für Compugroup ging es nach Zahlenausweis um 1,2 Prozent nach unten. Verzögerungen bei der Ausführung von Aufträgen hatten die Ziele der Compugroup Medical SE durchkreuzt und den TecDAX-Konzern zum Jahresende veranlasst, seine Umsatz- und Ergebnisprognose zurückzunehmen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 116,9 (Vortag: 144,4) Millionen Aktien im Wert von rund 4,74 (Vortag: 5,25) Milliarden Euro. Es gab sieben Kursgewinner und 23 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.687,49 -0,76% -1,78% DAX-Future 12.634,50 -1,12% -1,70% XDAX 12.641,94 -0,43% -1,71% MDAX 25.714,49 -1,25% -1,86% TecDAX 2.553,83 -1,77% +0,98% SDAX 11.886,35 -1,86% 0% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,22% -26 ===

