Eindrucksvolle Landschaften, fremde Orte, die einen sofort in den Bann ziehen: Auf Reisen möchte man die einzigartigen Momente in einem Bild festhalten. Wie das am besten gelingt, erklärt die neue Ausgabe der c't Fotografie Meisterklasse Reisefotografie. Tipps für aussagekräftige Porträts, etwa die perfekten Lichtverhältnisse und der richtige Blick in die Kamera, helfen bei der Umsetzung.



Jedes Bild einer Reise erzählt seine eigene Geschichte und lebt von den Emotionen, die man damit verbindet. Die 6. Edition der c't-Fotografie-Meisterklasse zeigt, wie genau solche Aufnahmen entstehen und worauf man beim Fotografieren Wert legen sollte. Das beginnt schon bei den Reisevorbereitungen. "Ob Meer, Berge oder ein Städtetrip am Wochenende, unsere Autoren geben als erfahrene Reisefotografen sowohl nützliche Fototipps als auch Hinweise zur Planung des Urlaubs", erklärt Christine Bruns, Redakteurin des Fotomagazins c't Fotografie.



Auf Reisen ist die Sicherung der Fotoausrüstung unerlässlich. Denn was ist ärgerlicher, als alle Bilddateien zu verlieren oder die teure Fotoausrüstung im Ausland neu kaufen zu müssen? "Wir erklären einfache Backup-Möglichkeiten für unterwegs und geben Empfehlungen für Zubehör zum Schutz vor Diebstählen", sagt Bruns. Braucht man das Equipment gerade nicht, kann dieses auch an der Rezeption abgegeben und in den "großen" Safe gelegt werden. Für alle Natur- und Landschaftsfotografen bietet sich der Schlafsack als Sicherungsmöglichkeit an: Die Kameraausrüstung kann im Fußraum gut verstaut und versteckt werden.



Außerdem zeigt ein c't-Test, ob sich die flexiblen Superzoom-Objektive und -Kameras wirklich lohnen und mit welcher Bildqualität man bei diesen Kameras rechnen kann. Rechtliche Tücken gibt es gerade beim Fotografieren von Menschen oder bei der Street-Fotografie. Hier spielen vor allem die Bildrechte eine entscheidende Rolle. Die Rubrik Menschenbilder gibt Tipps, auf was genau es dabei ankommt. Ergänzend zum Heft: eine DVD mit mehrstündigen Videotutorials, kostenlosen Bildbearbeitungsprogrammen und Foto-Tools.



Die c't Fotografie Meisterklasse Reisefotografie ist im Zeitschriftenhandel oder online im heise shop für 12,90 Euro erhältlich. Das eBook kostet 9,99 Euro.



