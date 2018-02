Berlin (ots) - Das Europäische Parlament unterstützt Medienprojekte in den Kategorien TV, Radio und Online, die sich einer fundierten Berichterstattung über die Rolle und Funktionsweise des Europäischen Parlaments widmen, und dies besonders im Vorfeld der Europawahl 2018/2019 tun wollen. Qualifizierte Projekte werden mit einer Förderung von bis zu 60 Prozent kofinanziert.



Interessierte Bewerber können bis 28. Februar 2018 ihre Unterlagen für eine Medienpartnerschaft mit dem Europäischen Parlament einreichen. Dies ist die letzte Möglichkeit, sich für eine Medienpartnerschaft im Rahmen des Subventionsprogramms 2016-2019 zu bewerben.



Alle Details zur Ausschreibung, sowie Bewerbungsformulare (auf Englisch und Französisch) finden Sie hier: http://ots.de/jJBCZN



Wer kann eine Förderung beantragten?



Bewerben können sich alle bestehenden Fernsehsender, Radiosender und Websites, die ein schlüssiges Konzept für Sendungen oder webbasierte Projekte vorlegen, mit denen das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit des Europäischen Parlaments, seine Werte und seine Rolle in der europäischen Gesetzgebung gestärkt werden. Auch Medien, die sich 2017 nicht für eine Partnerschaft qualifiziert haben, können erneut einen Antrag auf Partnerschaft stellen.



Alle Medien, die sich als Partner qualifiziert haben, und nur diese, können ihre Projekte für 2018 in einem nächsten Schritt zwischen 15. Februar und 31. März einreichen. Medien, die sich bereits 2017 erfolgreich um eine Partnerschaft beworben haben, müssen diese nicht erneuern, sondern können direkt Projekte einreichen.



Warum fördert das Europäische Parlament Medienprojekte?



Das Europäische Parlament ist ein Hauptakteur im europäischen Entscheidungsprozess. Mit seinen Abstimmungen entscheidet es über Regeln und Gesetze, die den Alltag der Menschen in Europa prägen. Es ist daher ein wichtiges Anliegen der europäischen Institutionen, die Kommunikation über EU-Themen zu fördern und im Vorfeld der Europawahl 2019 zu stärken. Das soll es den Bürgern erleichtern, am demokratischen Entscheidungsprozess in der Europäischen Union teilzunehmen.



Fahrplan



01.02. bis 28.02.2018, 23:59 Uhr: Einreichung des Antrags auf Partnerschaft



15.02.2018: Veröffentlichung Ausschreibung für die Einreichung von Medienprojekten (Voraussetzung: erfolgreicher Antrag auf Partnerschaft)



31.03.2018: Ende der Ausschreibungsfrist für Medienprojekte



01.06.2018: Frühester Beginn der Projektausführung



30.06.2019: Letztmöglicher Abschluss der Projekte



Pressekontakt: Judit HERCEGFALVI | Presseattachée | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland