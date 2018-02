In Großbritannien wird offen über den Brexit-Kurs der Regierung gestritten. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier fordert klare Ansagen von den Briten.

Als Michel Barnier am Montag in London aus dem Eurostar ausstieg, sah es nicht so aus, als würde er in einem Krisengebiet ankommen. Wie immer eilten zahlreiche Reisende auf dem Bahnhof St. Pancras umher und vor dem Gebäude rieselten friedlich ein paar Schneeflocken vom Himmel. Doch von Alltag kann derzeit in Großbritannien keine Rede sein: Ausgelöst von dem bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) tobt auf der Insel gerade ein Streit, den viele Briten als veritable Krise betrachten. Brexit-Befürworter und -Gegner liefern sich erbitterte Wortgefechte und setzen die Regierungschefin unter Druck.

Dabei, das betonte EU-Verhandlungsführer Barnier anlässlich seines Besuchs in Großbritanniens Hauptstadt, "haben wir keine Zeit zu verlieren. Jede Minute zählt". Bei seiner Visite diskutierte er mit Brexit-Minister David Davis das weitere Vorgehen, auch Premierministerin Theresa May begrüßte den Gast kurz. Aber trotz aller Freundlichkeit machte Barnier bei einer kurzen Pressekonferenz deutlich, dass die Verhandlungen zwischen Brüssel und London nicht einfach werden würden. "Wir müssen die roten Linien der britischen Regierung respektieren, aber sie müssen auch die Regeln der Union respektieren", betonte Barnier. Wenn Großbritannien aus der Zollunion ausscheiden wolle, könne das Land nicht die gleichen Privilegien haben wie ein Mitglied des Bündnisses, die Einführung von Handelsbeschränkungen sei "unausweichlich".

Eine ...

