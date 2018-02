Nach den jüngsten, schweren Kursverlusten wird eine Erholung immer wahrscheinlicher. Die Risiken am Aktienmarkt sind damit aber nicht vom Tisch.

Wie angespannt die Situation am deutschen Aktienmarkt ist, zeigt eine Kurve ganz besonders: Das Schwankungsbarometer VDax. In diesem Index stecken die Erwartungen, die professionelle Anleger an den Markt haben: Je höher der VDax, desto größere Kursausschläge werden erwartet. Am Freitag hat der VDax mit Werten um 20 Prozent den höchsten Stand seit zehn Monaten erreicht. Für Anleger bedeutet das: Der ruhige Aufstieg der vergangenen Monate ist zunächst einmal beendet; allerdings ist die Situation noch nicht so extrem, dass man von einem Crash oder Ausverkauf reden kann.

Die zweite Kurve, die als klassisches Krisenbarometer dient, hat bisher kaum reagiert: Der Goldpreis. Er pendelt weiter in der Bandbreite der vergangenen Wochen zwischen 1330 und 1360 Dollar je Unze. Aktuell notiert Gold sogar am unteren Rand dieser Spanne. Grund dafür ist zum einen der Zinsanstieg, da höhere Zinsen ein klassischer Gegner des zinslosen Goldes sind. Zum anderen kam, zumindest kurzfristig, der Dollar-Verfall zum Stehen. Insgesamt spricht die jüngste Lethargie des Goldpreises dafür, die aktuellen Turbulenzen nicht als Systemkrise einzustufen, sondern zunächst als Korrekturphase.

Allerdings, einfach wieder zur Tagesordnung übergehen sollten Anleger nicht. Der Kursverfall der vergangenen Tage hat allen Investoren gezeigt, wie schnell sich mühsam über Wochen aufgebaute Kursgewinne in Luft auflösen. Eine solche Verunsicherung führt dazu, dass es in der nächsten Erholungsphase ...

