Mit der Entzündung des olympischen Feuers am Freitag, 9. Februar 2018, rückt das südkoreanische Pyeongchang in den Fokus der Sportwelt. Das ZDF berichtet im Wechsel mit der ARD bis zur Schlussfeier am 25. Februar (live im ZDF) umfangreich von den Olympischen Winterspielen, die zum dritten Mal in Asien stattfinden. Das ZDF steigt am Samstag, 10. Februar 2018, ab 7.30 Uhr in die Olympia-Live-Berichterstattung ein.



Als Herzstück der Übertragungen fungiert das gemeinsam mit der ARD genutzte Studio im Internationalen Fernsehzentrum von Pyeongchang. Von dort führen Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne im täglichen Wechsel mit den ARD-Kollegen zwischen zirka 2.00 und 17.00 Uhr live durch den olympischen Tag - die Zeitverschiebung zu Deutschland beträgt acht Stunden. Darüber hinaus arbeiten ZDF und ARD in einem zweiten gemeinsamen Olympiazentrum (NBC) in Leipzig eng zusammen. Mit den dortigen Kapazitäten können einige Arbeitsbereiche vom TV-Zentrum in Südkorea entkoppelt und die Kollegen vor Ort unterstützt werden. Die Federführung für die Berichterstattung beider Sender liegt beim ZDF.



In seinem Olympia-Programm bietet das ZDF ein Gesamtpaket aus Live-Sport, Online-Angeboten, Zusammenfassungen, Hintergrundberichterstattung sowie Beiträgen und Dokumentationen über das Gastgeberland. Ein besonders intensives Olympia-Erlebnis versprechen - wie schon bei den Olympischen Sommerspielen von Rio 2016 - 360°-Übertragungen und Virtual-Reality-Angebote via ZDF-Olympia-App. Dazu kommen regelmäßige Olympia-Blöcke in den verschiedenen "heute"-Nachrichtenformaten und ZDF-Magazinsendungen sowie in den Sportregelsendungen "das aktuelle sportstudio" und "ZDF SPORTreportage".



Wer sich kompakt am Abend informieren möchte, dem präsentiert das ZDF-"heute-journal" täglich in einem umfassenden Olympia-Block die Höhepunkte und Entscheidungen des Olympia-Tages.



Mit klaren Programmstrukturen in den TV- und Online-Angeboten präsentiert das ZDF umfassende Informationen und ermöglicht den ZDF-Zuschauern, ihr persönliches Olympia zusammenzustellen. Olympia live steht im Vordergrund: Allein das Programmvolumen des ZDF umfasst an den acht Sendetagen rund 100 Stunden. Sollten mehrere Entscheidungen parallel anstehen, wird das verpasste Ereignis kurzfristig nachgeliefert. Wie bei den Sendezeiten ist auch in der Programmgestaltung Flexibilität angesagt, um schnell und aktuell im Sinne der deutschen Zuschauer reagieren zu können. In einem Gemeinschaftsprojekt mit der ARD werden darüber hinaus an jedem Wettkampftag bis zu drei Livestreams angeboten, die meisten mit Kommentar. Längere Wettbewerbe können so in voller Länge übertragen werden. Highlights, Entscheidungen und Interviews stehen zudem als Abrufvideos bereit.



Von Olympia zu berichten, heißt auch, den Blick über den sportlichen Tellerrand zu richten. Die aktuelle politische Situation in Korea, Doping oder Korruption sind Themen, die auch im Blickpunkt einer kritischen ZDF-Berichterstattung stehen.



