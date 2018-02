Frankfurt (ots) - Das Verbot, als Erwachsener Marihuana zu sich zu nehmen, um sich zu berauschen, ist unangemessen. Man muss sogar die Frage stellen, ob es die Aufgabe des Staates ist, Marihuana zu verbieten, wenn derselbe Staat Steuern einnimmt, weil sich die Menschen an legalen Drogen wie Alkohol oder Nikotin berauschen. Warum machen wir es nicht den USA nach, die in zahlreichen Bundesstaaten Marihuana unter strengen Auflagen legalisiert haben und dann zumindest einen Teil der Einnahmen aus der Kiffer-Steuer zum Beispiel in die Aufklärung stecken. Prohibition funktioniert nicht, das ist hinlänglich belegt. Sie führt im Gegenteil dazu, dass der Schwarzmarkt aufblüht. Und wer schon einmal in einem Park in einer x-beliebigen Stadt in Deutschland spazieren gegangen ist, der wird womöglich bemerkt haben, dass viele Menschen kiffen und sich um das gesetzliche Verbot nicht scheren. Repression führt nicht zu weniger Cannabis-Konsum. Wer kiffen will, kifft - ob Cannabis verboten ist oder nicht.



