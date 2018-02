Haar (ots) - Seit dem 5. Februar bereichert die LANline das ITK-Portfolio der WEKA FACHMEDIEN aus Haar bei München. Die LANline, die zuletzt beim ITP Verlag aus Kaufering beheimatet war, ist ein führendes Fachmedium in der DACH-Region für professionelle Netzwerktechnik und IT-Infrastruktur. Neben monatlichen Printausgaben, dem Webdienst lanline.de, unter anderem mit dem nützlichen IT-Solution Finder, steht die Medienmarke LANline auch für erfolgreiche Events. Die LANline Tech Foren sind seit vielen Jahren fest im Kalender der Netzwerkinfrastruktur-Experten genauso etabliert wie die LANline Workshops. Die Datacenter Symposien zeigen Spezialisten und Verantwortlichen mit welchen Konzepten die Herausforderungen an moderne Rechenzentren gemeistert werden können.



ITP-Verlagsgeschäftsführer Klaus Dieter Jägle dazu: "Der Fachzeitschrift LANline und den Eventreihen eröffnen sich durch die Eingliederung in die WEKA FACHMEDIEN großartige Langfrist-Perspektiven, auf die sich unsere Leser, Schulungs- und Kongressteilnehmer sowie unsere Mediakundschaft freuen können."



"Die technische Kompetenz der LANline, nicht nur im Netzwerk und Datacenterbereich, macht sie für uns als weitere erfolgreiche ITK-Medienmarke sehr attraktiv. Mit LANline, funkschau, Ihr Systemhaus und der CRN verfügen wir über ein wohl einzigartiges Portfolio für ITK-Fachmedien in der DACH-Region. LANline passt ausgezeichnet zu den WEKA FACHMEDIEN", freut sich WEKA-FACHMEDIEN-Verlagsleiter Matthäus Hose über die Integration der LANline.



Über WEKA FACHMEDIEN GmbH:



Die WEKA FACHMEDIEN GmbH ist ein führender Anbieter von Medienmarken für die Zielmärkte professionelle Elektronik, Automation, Energie, Elektro und ITK.



Zum crossmedialen Portfolio (Print, Online, Events) gehören u.a. die Marken "Markt&Technik", "CRN", "Elektronik", "Computer&AUTOMATION", "funkschau", "DESIGN&ELEKTRONIK", "elektroniknet.de", "Elektronik automotive", "elektrobörse smarthouse" "elektrobörse handel" "Smarter World" und "MEDIZIN+elektronik". Die älteste Marke der WEKA FACHMEDIEN ist seit 90 Jahren im Markt, die jüngste erst seit wenigen Monaten.



Die WEKA FACHMEDIEN GmbH in Haar bei München ist Teil der WEKA Mediengruppe München ebenso wie die WEKA BUSINESS MEDIEN GmbH in Darmstadt, die INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH in Mondsee bei Salzburg, WEKA INDUSTRIEMEDIEN GmbH in Wien, die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH in Haar, die fotocommunity GmbH in Köln sowie die Franzis Verlag GmbH in Haar.



