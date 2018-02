Straubing (ots) - Hohe Haftstrafen hat das Gericht am Montag verhängt. Doch handelt es sich nur um die Spitze eines Eisbergs. Nicht allein die Strafverfolgung ist in der Pflicht, sondern auch die Politik. Die Krankenkassen sind mit stärkeren Kontrollbefugnissen ausgestattet worden, doch haben sie es mit einer ausgefeilten Form organisierter Kriminalität zu tun. Selbst die Ermittler tun sich schwer, das Geflecht zu entwirren. Betrügern muss ihr Werk so schwer wie möglich gemacht werden. Dafür sind Transparenz und Kontrolle weiter zu stärken.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de