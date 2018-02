Berlin (ots) - Mit der Regierungsbildung wird es nicht getan sein. Wir brauchen einen organisierten Dialog darüber, was genau die Krise der Demokratie in Deutschland ausmacht und wie sie zu beheben wäre - in Gestalt eines Runden Tisch, einer Kommission, einer Arbeitsgemeinschaft. Wie immer man das Format auch nennen wollte: In ihm müssten alle relevanten Akteure jenseits der Reichstagskuppel versammelt sein. Vielleicht sollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine solche Kommission einsetzen.



