Der Kurs des Bitcoin ist am Montag um mehr als 15 Prozent gefallen. Verantwortlich dafür ist jedoch nicht nur ein Faktor, sondern gleich mehrere, die den Preis gen Süden befördern. So will China inländische und ausländische Websites in Bezug auf den Handel mit Kryptowährungen sperren. Zudem soll jeglicher Handel mit den digitalen Währungen untersagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...