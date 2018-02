Trübe Stimmung am Aktienmarkt: Der Dax hat seine Talfahrt am Montag fortgesetzt. Die Entwicklungen am Anleihemarkt und der anhaltend starke Euro drückten auf die Stimmung der Anleger.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist nach dem jüngsten Rückschlag zum Wochenstart trüb geblieben. Der Dax schloss am Montag mit einem Minus von 0,76 Prozent bei 12 687,49 Punkten. Damit notiert der Index erstmals seit Monaten wieder unter seinem 200-Tage-Durchschnittskurs, der als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Noch ist diese Linie aber leicht aufwärts gerichtet.

Steigende Zinsen an den Anleihemärkten, die Anlagealternativen zu Aktien tendenziell attraktiver machen können, sowie ein starker Eurokurs hatten den Dax jüngst belastet. Seit seinem Rekordhoch bei 13 596 Punkten vor knapp zwei Wochen hat er nun schon um etwa 6,7 Prozent nachgegeben. Bei deutschen Anleihen gab es hingegen leichte Gewinne. Der Rentenindex Rex stieg am Montag um 0,03 Prozent auf 138,89 Punkte.

Gute Wirtschaftsdaten und eine insgesamt gute Quartalsberichtssaison an der Wall Street hätten bei Investoren Befürchtungen geweckt, dass die Notenbanken rund um den Globus ihre Geldpolitik schneller straffen könnten als gedacht, sagte Analyst David Madden vom Broker ...

