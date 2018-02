Die katholische Kirche trudelt offenbar in den nächsten Finanzskandal: Nach den Verschwendungen im Bistum Limburg erwischt es nun die bayerische Diözese Eichstätt.

Als 2014 der Skandal um den verschwenderischen Limburger Franz-Peter Bischof Tebartz-van Elst ans Licht kam, gelobte die katholische Kirche Besserung. Transparente Finanzierung war eines der Haupt-Versprechen. "Wir spüren und verstehen das wachsende Bedürfnis der Menschen, zu wissen, über welches Vermögen die deutschen Bistümer verfügen und wofür diese Mittel eingesetzt werden", vermeldete die Deutsche Bischofskonferenz.

Doch es ist anders gekommen, wie jüngst eine exklusive Recherche des Handelsblatts zum Vermögen der 27 Bistümer in Deutschland offenbarte. Die Bistümer besitzen ein Vermögen von mindestens 26 Milliarden Euro. Doch eine Auswertung der Geschäftsbücher für das Jahr 2015 zeigt: Sie horten einen Großteil ihrer Überschüsse. Und Fragen, in welchen Finanzinvestments genau sie die Milliarden anlegen, werden weitgehend nicht beantwortet.

Nun erleben die Gläubigen in Bayern schmerzhaft, wohin so viel Geheimniskrämerei führen kann. Wie die Diözese Eichstätt am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gab, sei ihr erst bei der Aufstellung ihrer Finanzen für die angekündigte Transparenzoffensive aufgefallen, dass sie über Jahre von ihrem Geldverwalter betrogen wurde.

Der Mann, ein Deutscher, soll in US-Immobilien investiert haben - und setze dabei laut einem Bericht von Süddeutscher Zeitung, NDR ...

