BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen von Union und SPD haben ihre Koalitionsverhandlungen erneut unterbrochen und wollen am Dienstag weiter verhandeln. Wie am Montagabend aus Parteikreisen weiter verlautete, sollen die Verhandlungen in der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, stattfinden. Man wolle dann zu einem Abschluss kommen, hieß es in den Kreisen weiter.

February 05, 2018 13:38 ET (18:38 GMT)

