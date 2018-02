Am Dienstag präsentiert die Munich Re die vorläufigen Eckpunkte der Jahresbilanz. Auf diese fünf Punkte kommt es besonders an.

Traditionen werden bei Munich Re groß geschrieben. An ihrem noblen Hauptsitz, einem Stadtpalais in der Münchener Königinstraße, hätte auch die Bayerische Schlösserverwaltung ihre Freude. Und die Zugehörigkeit der Mitarbeiter wird weiterhin eher in Jahrzehnten als in Jahren gemessen. Das gilt auch für die Vorstandschefs, die in der Regel mehr als ein Jahrzehnt diese Position besetzen. Da Joachim Wenning erst im Frühjahr 2017 den Posten von Nikolaus von Bomhard übernommen hat, wird sich der Aufsichtsrat wohl erst wieder ab 2025 mit dem Thema Chefsuche befassen müssen.

Trotzdem ist diesmal vieles anders, wenn am Dienstag Finanzchef Jörg Schneider die vorläufigen Eckpunkte für das abgelaufene Jahr präsentieren wird. Die komplette Bilanz gibt es zwar erst am 15. März. Aber schon jetzt lässt sich für Anleger erkennen, ob das Jahr 2017 nur ein negativer Ausreißer nach unten war - oder ob eine dauerhafte Schwäche der Munich Re droht.

Der Gewinn

Bereits im November kündigte das Unternehmen bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal nur noch einen kleinen Jahresgewinn an. Die Zeiten, in denen beinahe traditionell eine Milliardensumme an dieser Stelle stand, sind damit vorerst vorbei. Schon in den vergangenen Jahren schrumpfte der Gewinn von einst über drei Milliarden Euro. Für das abgelaufene Jahr sollten es den ursprünglichen Planungen zufolge 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro sein.

Dass es diesmal anders aussieht, liegt an den drei schweren Wirbelstürmen Harvey, Irma und Maria, die im Spätsommer über die USA und den Golf von Mexiko hinwegfegten. Von 3,2 Milliarden Euro an Großschäden, die allein im dritten Quartal zusammen kamen, entfielen 2,7 Milliarden Euro auf die Begleichung der Schäden der drei Wirbelstürme. Spannend wird deshalb sein, ob es tatsächlich noch für einen kleinen Gewinn gereicht hat. Immerhin stand nach den ersten neun Monaten noch ein Verlust von 146 Millionen Euro in den Büchern, allein im dritten Quartal lag das Minus bei 1,44 Milliarden Euro. Für die kommenden Jahre gab Vorstandschef Joachim Wenning vor kurzem das Ziel "Zwei Milliarden plus" für das operative Ergebnis aus. Anschließend würden Sprünge im 100 Millionen-Bereich folgen, nicht mehr im 500-Millionen-Bereich wie früher. Eine ...

