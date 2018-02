The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2018



ISIN Name



CA8615681035 STOMPY BOT CORP. O.N.

CA92871N1024 VOLTAIC MNLS CORP.

KYG555981094 LOMBARD MEDICAL

MHY264962355 REESEAS INC. NEW 1/17

US11133B4095 BROADSOFT INC. DL-,01

US4161961036 HARTE-HANKS INC. DL 1

US98872B1044 YUME INC. DL -,001