NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist am Montag im Handelsverlauf unter 25 000 Punkte gefallen. Zuletzt verlor der US-Aktienindex 2,16 Prozent auf 24 969,19 Zähler. An der Wall Street scheint damit die Sorge um eine schnellere Zinswende immer mehr um sich zugreifen. Am 26. Januar hatte der Dow bei 26 616 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Nun droht sogar der komplette Verlust des in diesem Jahr aufgelaufenen Gewinns. Nur noch knapp ein Prozent ist derzeit davon übrig./he

