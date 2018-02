Berlin (ots) - Die Europa-Pläne von Union und SPD sind eine Hommage an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dessen Zauberformel lautet: ein viele Milliarden Euro umfassendes Budget für die Eurozone, ein Finanzminister für den Währungsverbund sowie eine nie dagewesene Investitionsoffensive aus öffentlichen Mitteln. Damit sollen die Volkswirtschaften unter Dampf gesetzt, angeglichen und neue Jobs geschaffen werden. Egal ob als Konjunktur-Stimulator oder als Wunderwaffe gegen den Rechtspopulismus: Der jung-dynamische Tausendsassa aus Paris ist plötzlich das Maß aller Dinge - auch in Berlin.



