WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag im späten Handel deutlich zugelegt und die Renditen wieder unter Druck gebracht. Zugleich stiegen die Handelsvolumina spürbar an. Am Aktienmarkt war kurz zuvor Panik ausgebrochen. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial büßte zeitweise 6 Prozent oder fast 1600 Punkte ein. Seine Jahresgewinne sind damit zerronnen. Zuletzt erholte sich der Dow wieder etwas, er lag aber immer noch 3 Prozent tiefer.

Am US-Rentenmarkt legten zweijährige Anleihen zuletzt um 5/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte zu und rentierten mit 2,07 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 15/32 Punkte auf 99 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen kletterten um 23/32 Punkte auf 95 22/32 Punkte und rentierten mit 2,75 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1 3/32 Punkte auf 94 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,03 Prozent./ck/he

AXC0272 2018-02-05/21:40