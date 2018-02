TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 02/05/18 -- BIOSENTA Inc. is in default of CSE requirements. Effective immediately, BIOSENTA will be suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspension is considered a Regulatory Halt as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. A cease trade order has been issued by the Ontario Securities Commission.

BIOSENTA Inc. ne respecte pas les exigences du CST. En vigueur immediatement, BIOSENTA sera suspendu conformement a la Politique 3 de la CSE. La suspension est consideree comme un arret reglementaire tel que defini dans la Norme nationale 23-101 Regles de negociation. Une ordonnance de cessation d'exploitation a ete emise par la Commission des valeurs mobilieres de l'Ontario.

---------------------------------------------------------------------------- Date: Le 5 fevrier/February 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Symbol/Symbole: ZRO ----------------------------------------------------------------------------

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com