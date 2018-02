Köln (ots) - Die politischen Gäste in Berlin stehen leider noch nicht alle fest, es entscheidet sich erst im Laufe des Abends bzw. in der Nacht, wer bei Christiane Meier zu Gast ist.



6.05 Uhr, Gast: nnb, Thema: GroKo



7.05 Uhr, Gast: nnb, Thema: GroKo







7.20 Uhr, Holger Münch, Präsident Bundeskriminalamt, Thema: Cybercrime



8.05 Uhr, Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer SPD-Fraktion, Thema: GroKo



8.35 Uhr, Gast: nnb, Thema: GroKo







