Vierstellige Verluste summieren sich derzeit beim Dow Jones. Aufgrund der Fallhöhe wäre dies mit Abstand der höchste Verlust in der Geschichte (in Punkten). Kurz vor Börsenschluss liegt der DOW Jones deutlich unter 25.000 Punkten. Die Vola zeigt absolute Panik und hat sich fast verdoppelt. Beim VIX lag das Hoch bei 35 - am Ende ungefähr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...