TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 02/05/18 -- Cerro Grande Mining Corporation is in default of CSE requirements. Effective immediately, Cerro Grande Mining will be suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspension is considered a Regulatory Halt as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. A cease trade order has been issued by the Ontario Securities Commission.

Cerro Grande Mining Corporation ne respecte pas les exigences du CST. En vigueur immediatement, Cerro Grande Mining sera suspendu conformement a la Politique 3 de la CSE. La suspension est consideree comme un arret reglementaire tel que defini dans la Norme nationale 23-101 Regles de negociation. Une ordonnance de cessation d'exploitation a ete emise par la Commission des valeurs mobilieres de l'Ontario.

---------------------------------------------------------------------------- Date: Le 5 fevrier/February 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Symbol/Symbole: CEG ----------------------------------------------------------------------------

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com