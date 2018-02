Nach Verkündung des Ausnahmezustandes soll sich das Militär Zugang zum Obersten Gericht verschafft haben. Dort hatten Richter Zuflucht gesucht.

Die politische Krise auf den Malediven hat am Montag immens an Dramatik gewonnen. Die Regierung des Inselstaates im Indischen Ozean verkündete zunächst einen 15-tägigen Ausnahmezustand, woraufhin sich das Militär nach Angaben eines oppositionellen Abgeordneten Zutritt zum Obersten Gericht verschaffte, in dem die Richter Zuflucht gesucht haben sollen. Der langjährige autokratische Herrscher und heutige Oppositionsführer Maumoon Abdul Gayoom wurde laut seinem Anwalt festgenommen.

Mit einem überraschenden Urteil hatte das Oberste Gericht der Malediven vergangene Woche die Freilassung inhaftierter Oppositioneller angeordnet. Es kippte auch ein Urteil gegen den früheren Präsidenten Mohamed Nasheed, der seit 2016 in Großbritannien im Exil lebt. Dieser kündigte daraufhin seine Kandidatur für die Präsidentenwahl in diesem Jahr an.

Die Entscheidung hatte zu Unruhen und Protesten von Oppositionsanhängern geführt, die von der Regierung eine Umsetzung des Urteils verlangten. Die Anordnung zum Ausnahmezustand gibt der Regierung weitreichende Befugnisse für Festnahmen, Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Sie beschränkt nach Regierungsangaben auch die Versammlungsfreiheit. Präsident Abdulla Yameen versprach in einer Erklärung, dass die allgemeine ...

