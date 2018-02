Sigma Systems, der führende Anbieter im Bereich katalogbasierter Software, hat Andrew Tan zum Vice President of Sales für den Asien-Pazifik-Raum ernannt, der in dieser Region für den nachhaltigen Erfolg und das anhaltendes Wachstum des Unternehmens sorgen soll.

Bevor sich Andrew Tan Sigma Systems anschloss, kümmerte er sich bei Telit, einem im Bereich Internet der Dinge weltweit führenden Unternehmen, um die wirtschaftliche Entwicklung strategischer Konten (IdD-Plattformen) für den Asien-Pazifik-Raum und den Nahen Osten. Davor war er als Managing Director und Regional VP für den Asien-Pazifikraum bei Technotree, als Leiter des Bereichs BSS Solution Sales bei Huawei und als regionaler Vertriebsleiter für die Asien-Pazifik-Region bei NetCracker tätig.

Hierzu erklärte Simon Muderack, Executive Vice-President und Chief Commercial Officer bei Sigma Systems: "Sigma befindet sich in einer weltweiten Expansion seiner Geschäftstätigkeiten, besonders auf dem schnell wachsenden Asien-Pazifik-Markt. Herr Tan bringt weitreichende Erfahrungen im Bereich Wirtschaftsentwicklung mit und ist hervorragend positioniert, unser Unternehmenswachstum auf diesem Markt zu unterstützen. Ich freue mich sehr, Herrn Tan beim Sigma-Team begrüßen zu dürfen."

Andrew Tan fügte hinzu: "Sigma hat sich als weltweit führendes Unternehmen für katalogbasierte Softwarelösungen einen Namen gemacht. Meiner Ansicht nach bietet das Unternehmen eines der umfassendsten und ausgereiftesten Sortimente an katalogbasierten Angeboten, darunter einen Prozess von der Leadgenerierung über die Angebotserstellung bis zur Auftragsbearbeitung über mehrere Kanäle und Netzwerktechnologien hinweg. Sigma arbeitet mit einer beeindruckenden Auswahl an Tier-1-Kommunikationsanbieterm im Asien-Pazifik-Raum zusammen und ich sehe meiner Aufgabe, die Präsenz des Unternehmens in der Region stärker auszubauen, mit großer Freude entgegen."

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und High-Tech-Diensteanbieter. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte. Sigma verfolgt bei der Umsetzung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen, das Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum betreibt, arbeitet mit Technologie- und Integrationspartnern in über 100 Ländern zusammen.

