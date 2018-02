Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Deutsche Mieterbund (DMB) sieht Licht und Schatten bei den wohnungspolitischen Beschlüssen von Union und SPD für eine mögliche Neuauflage der großen Koalition.



"Sicher geht vieles in die richtige Richtung. Grundsätzlich kritisieren muss man allerdings, dass der Mietanstieg bei laufenden Mietverhältnissen kein Thema für Union und SPD ist", sagte DMB-Bundesdirektor Lukas Siebenkotten der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag-Ausgabe).



Als positiv wertete Siebenkotten die Verschärfung der Mietpreisbremse und das Bekenntnis des Bundes zu einer dauerhaften Beteiligung am sozialen Mietwohnungsbau. Im Interesse bezahlbarer Mieten gerade in angespannten Mietmärkten müsse jedoch die Kappungsgrenze für zulässige Mietsteigerungen sinken, forderte der DMB-Funktionär. Im Fokus von Union und SPD stünden aber nur Neuabschlüsse und Modernisierungen. "Viele Mieter werden daher praktisch nichts von den Beschlüssen haben", meinte Siebenkotten.



OTS: Saarbrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57706.rss2



Pressekontakt: Saarbrücker Zeitung Büro Berlin Telefon: 030/226 20 230