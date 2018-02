DALLAS, 5. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für zwei Tage im März ist YPO (http://www.ypo.org/), die weltweit wichtigste Organisation für Führungskräfte, auf der YPO EDGE in Singapur Gastgeber für 2.000 Wirtschaftsführer und Innovatoren aus mehr als 130 Ländern.

Jedes Jahr bringt YPO EDGE, die größte Versammlung von CEOs aus der ganzen Welt, Vordenker, Innovatoren und Visionäre zusammen, die neue Perspektiven, Einsichten, Ideen, Technologien und Innovationen bieten.

Das Hauptthema der 2018 EDGE in Singapur ist, sich den Konventionen zu widersetzen. Die Tagesordnung ist darauf ausgerichtet, zum Ideenaustausch anzuregen und die Regeln im unternehmerischen Innovationsgeist neu zu definieren. Auf der EDGE werden Fortschritte auf den Gebieten Technologie, Medizin, Gesundheit, Transport, maschinelles Lernen, Cyber-Sicherheit und so weiter mit Rednern und Ressourcen aus der Geschäftswelt, dem Entertainment, der Technologie, dem Gesundheitsbereich, der Philanthropie, der Wissenschaft und mehr erkundet.

"Singapur ist als weltweites Gateway für die Geschäfts-, Technologie- und Kulturwelt ein idealer Gastgeber für die YPO EDGE", sagte Scott Mordell, CEO von YPO (http://www.ypo.org/). "YPO ist sehr erfreut, sein wegweisendes jährliches Event in Singapur auszurichten, das Führungskräften die Möglichkeit bietet, bessere Führungskräfte zu werden und einen bedeutenden Einfluss auszuüben."

Mehr als 40 international renommierte Redner werden ihre inspirierenden Geschichten und Transformationsinnovationen vorstellen, darunter:

Lee Hsien Loong, Premierminister von Singapur

Königin Rania Al Abdullah, Haschemitisches Königreich Jordanien

Billie Jean King, ehemals Nr. 1 der Welt im professionellen Frauentennis aus den USA

Orit Gadiesh, Vorsitzende, Bain and Company

Yossi Ghinsberg, Aktivist, Autor, Unternehmer und Humanist

Amin Toufani, Lehrkörper der Singularity University und CEO von T Labs

Redner auf vorherigen YPO EDGE-Events waren der kanadische Premierminister Justin Trudeau, Sir Richard Branson, Gründer und Vorsitzender der Virgin Group, Muhtar Kent, Vorsitzender und CEO der Coca-Cola Company, Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreisträgerin und Generalsekretärin der Nationalen Liga für Demokratie sowie Erzbischof Desmond Mpilo Tutu, Friedensnobelpreisträger.

"Auf der 2018 YPO EDGE in Singapur trotzen die YPO-Unternehmer den Konventionen und erhalten neue Perspektiven, Ideen und Einsichten, die sie in die Lage versetzen, positiv auf ihr Unternehmen, ihre Communitys und ihr Leben einzuwirken", sagte N.K. Tong, YPO (http://www.ypo.org/) EDGE-Vorsitzender.

Über YPO

Die weltweit wichtigste Organisation für Führungskräfte.

YPO ist die globale Plattform, auf der sich Führungskräfte engagieren, weiterbilden und entwickeln können. YPO-Mitglieder profitieren von dem Wissen der weltweit einflussreichsten und innovativsten Unternehmer, ihrem Einfluss und dem Vertrauen, das sie genießen, mit positiven Auswirkungen für sie persönlich, ihre Familie und die Gemeinschaft.

Heute eröffnet YPO mehr als 25.000 Mitgliedern in über 130 Ländern aus den verschiedensten Branchen und Unternehmenstypen neue Möglichkeiten. Insgesamt beschäftigen die von YPO-Mitgliedern geführten Unternehmen mehr als 16 Millionen Mitarbeiter und generieren einen Jahresertrag von sechs Billionen US-Dollar.

Leadership. Learning. Lifelong. Für weitere Informationen besuchen Sie YPO.org (http://www.ypo.org/).

Ansprechpartner:

YPO

Linda Fisk

Büro: +1 972 629 7305 (USA)

Mobil: +1 972 207 4298

press@YPO.org (mailto:press@YPO.org)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: YPO via Globenewswire