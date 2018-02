Quer durch Asien folgen die Anleger der Wall Street teilweise deutlich ins Minus. Experten sehen dennoch keinen Grund zur Panik.

Der Tag an der Tokioter Börse setzte am Dienstagmorgen fort, was die Börse in New York tags zuvor vorgemacht hatte. Bereits in den ersten zehn Minuten des Handels rutschte der Nikkei-225-Aktienpreisdurchschnitt 1000 Yen beziehungsweise 4,5 Prozent ab. Bis zur Mittagspause gab der Wert sogar um 5,3 Prozent auf 21488 Yen nach.

Je weiter die Märkte allerdings finanztechnisch von der Wall Street wegrückten, desto gelassener wurde der Kurssturz in New York gesehen. Hongkongs Hang-Seng-Index gab um vier Prozent nach, Südkoreas Kospi-Index nur noch um 2,9 Prozent. Und der Shanghai SE Composite Index verlor nur um zwei Prozent.

Doch auch in Japan regierte keineswegs Panik. "Mal ganz ehrlich: Das, was jetzt passiert, ist ja kein Massaker", meint Jesper Koll, Chef des japanischen Zweigs des Investors Wisdomtree. Man könne zwar darüber streiten, wie es jetzt weiterginge. "Aber es musste eine Korrektur geben. Denn das eigentlich Angst einflößende ist, dass wir in den letzten 15 Monaten keinen wirklichen Einbruch hatten", so Koll.

Mit nur relativ kleinen Schwankungen stiegen die Kurse in den USA immer weiter. Dabei hätte Koll zwischendurch Kurskorrekturen von zehn bis 15 Prozent durchaus für gesund gehalten. Seit dem zweiten Weltkrieg hätte es in den USA 44 Kurskorrekturen von über zehn Prozent gegeben. Man sei daher noch nicht in einem Bärenmarkt.

Ähnlich argumentiert auch Mark Haefele, Global Chief Investment Officer bei UBS Wealth Management in einer Notiz an seine Kunden. Darin fragte er, ob der Markt nicht auf dem Weg von überfällig zu übertrieben wäre.

Die gute Nachricht für die Tokioter Börse ist dabei laut dem Japan-Experten Koll, dass sich Japans Aktien möglicherweise in den kommenden Monaten vom US-Trend ...

