IBS Software (IBS), der Spezialist für IT-Lösungen für die Luftfahrtindustrie, hat einen auf sieben Jahre angelegten Vertrag mit Korean Air, eine führende Airline in der Luftfrachtbranche, zum Betrieb des Frachtsystems der Airline unterzeichnet.



Der Vertrag sieht vor, dass IBS seine preisgekrönte Frachtmanagementlösung iCargo implementiert, um die betrieblichen Frachtfunktionen für Korean Air von A bis Z abzuwickeln. Korean Air stellt damit sein bestehendes Kernsystem und eine Vielzahl von Satellitensystemen auf eine vollintegrierte Plattform der nächsten Generation um. Das iCargo-System überführt den kompletten operativen Geschäftsbetrieb von Korean Air (Buchung, Verkauf, Terminalbetriebsmanagement und Einnahmenbuchhaltung) in eine einzelne, integrierte Plattform. Auf diese Weise kann Korean Air verschiedene Mehrwertleistungen in verschiedenen Bereichen modernisieren, darunter Einnahmen- und Renditemanagement, Produktmanagement, Versandüberwachung und -steuerung in Echtzeit sowie fortschrittliche Technologien wie Enterprise Mobility. Die Effizienz des operativen Frachtgeschäfts wird dadurch deutlich gesteigert. Mit der iCargo-Plattform übernimmt Korean Air zudem Branchenstandards und Best Practices wie eAWB und CXML. Korean Air besitzt 161 Flugzeuge und fliegt 123 Städte in 43 Ländern rund um den Globus an, darunter 13 Städte in Korea.



Die hochgradig modulare iCargo-Lösung von IBS deckt die kompletten IT-Anforderungen des Luftfrachtmanagements in einer einzelnen, vollintegrierten Plattform ab, die speziell für die individuellen Bedürfnisse und Prioritäten des Kunden konfiguriert werden kann. iCargo deckt das komplette Spektrum des Frachtbetriebs ab: klein oder groß, Kombination oder reine Frachtbeförderung, LCC oder Komplettservice. Weltweit wird das Frachtmanagementsystem von fast 30 führenden Airlines eingesetzt. Damit ist es die führende Lösung ihrer Art in der Luftverkehrsindustrie. Die iCargo-Lösung wurde bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem als "Airline Product Innovation of the Year 2015" von CAPA (Centre for Aviation).



Cho WonTae, President von Korean Air, sagte im Rahmen der Vertragsunterzeichnung in Seoul: "Wir haben uns für iCargo als unsere neue Technologieplattform entschieden, damit wir besser auf den schnellen Wandel in Logistikbereich reagieren und unseren Kunden einen größeren Mehrwert bieten können."



V K Mathews, Executive Chairman bei der IBS Group, sagte: "Die Zusammenarbeit mit Korean Air, eines der renommiertesten Luftfrachtunternehmen der Welt, unterstreicht die Leistungskompetenz von IBS bei der Entwicklung und Implementierung führender IT-Lösungen für globale Konzerne, die für ihre hohen Standards bekannt sind. IBS investiert auch weiterhin in innovative Angebote für die Luftfahrtindustrie, um einen herausragenden wirtschaftlichen Nutzen zu liefern und sicherzustellen, dass unsere Kunden in einem schnelllebigen, disruptiven Geschäftsumfeld nicht den Anschluss verlieren. Diese Partnerschaft mit Korean Air steht außerdem beispielhaft für unser Engagement auf dem koreanischen Markt und setzt ein Zeichen für unsere wachsende Präsenz in Asien-Pazifik."



Weitere Informationen zu IBS finden Sie unter http://www.ibsplc.com



