HEILBRONN (dpa-AFX) - Der Südzucker -Konzern hat in der abgelaufenen Kampagne deutlich mehr Zucker erzeugt. Die aus Zuckerrüben gewonnene Menge werde voraussichtlich um 29,5 Prozent auf 5,7 Millionen Tonnen steigen, sagte ein Sprecher von Europas größtem Zuckerproduzenten der "Heilbronner Stimme" (Dienstag). Im Vorjahr waren es 4,4 Millionen Tonnen. Als Kampagne bezeichnet man die Zeit, in der Zuckerfabriken die Zuckerrüben verarbeiten. Südzucker hatte im vergangenen Jahr seine Anbaufläche um 20 Prozent erweitert und will sie dieses Jahr noch einmal um bis zu zehn Prozent vergrößern. Der Zucker- und Lebensmittelhersteller hat seinen Sitz im nordbadischen Mannheim./wo/DP/zb

