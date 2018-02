STUTTGART (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr haben Schwarzarbeiter, illegal Beschäftigte und ihre Auftraggeber in Deutschland ein Volumen von rund 328 Milliarden Euro am Fiskus vorbeigeleitet. Am Dienstagmorgen (7.00 Uhr) wollen Wissenschaftler des Tübinger Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und der Universität Linz ihre aktuelle Analyse zur sogenannten Schattenwirtschaft für das Jahr 2018 veröffentlichen. Der Trend ist wegen der guten Wirtschaftslage seit Jahren rückläufig, die genauere Entwicklung prognostizieren die Forscher mit Hilfe von Faktoren wie dem Bargeldumlauf oder der Steuerbelastung./axa/DP/das

