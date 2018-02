JENA (dpa-AFX) - Jenoptik -Vorstandschef Stefan Traeger legt am Dienstag (10.00 Uhr) in Jena erste Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 vor. Dann wird sich zeigen, ob Traeger mit seinen Prognosen für die im TecDax der Frankfurter Börse notierte Jenoptik AG richtig lag. Angepeilt hatte er einen Umsatz von bis zu 740 Millionen Euro. Zudem sollte eine Umsatzrendite von etwa zehn Prozent erzielt werden. In den ersten drei Quartalen 2017 hatte Jenoptik ein Umsatzplus von sieben Prozent auf rund 527 Millionen Euro verbucht. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich sogar um fast ein Viertel.

Jenoptik ist einer der wenigen eigenständigen Konzerne in Ostdeutschland. Er beschäftigt etwa 3650 Mitarbeiter, davon fast 800 im Ausland./ro/DP/das

